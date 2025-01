PIT-11 trzeba wystawić nawet przy zerowej zaliczce

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 16 października 2024 r. (III SA/Wa 1787/24).

Wnioskodawca (Izba) – jednostka organizacyjna samorządu zawodowego – wystąpił o udzielenie interpretacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Izba podjęła uchwałę o zapewnieniu ubezpieczenia OC w ramach składki członkowskiej. Oznacza to, że przekazuje za swojego członka składkę na ubezpieczenie OC (Izba będzie ubezpieczającym i płatnikiem składki), natomiast on logując się poprzez portal wypełnia kwestionariusz i zgłasza się do ubezpieczenia do TU. Dyrektor KIS wskazał w interpretacji 0114-KDIP3-2.4011.1100.2023.3.MN, że ubezpieczenie OC powoduje powstanie przychodu z innych źródeł, a Izba nie musi pobierać zaliczki na podatek dochodowy, lecz jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji PIT-11 podatnikowi i urzędowi skarbowemu. Izba w drugim wniosku spytała, czy w sytuacji, gdyby zaliczka na PIT wynosiła miesięcznie 0 zł, Izba byłaby zobowiązana do sporządzenia PIT-11.