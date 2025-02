Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadziła istotne zmiany w zakresie opodatkowania urządzeń technicznych. Zmiany te są odpowiedzią na niejednolitą praktykę w zakresie opodatkowania tego rodzaju obiektów w poprzednio obowiązującym stanie prawnym. Nowe przepisy zostały ujęte w art. 1a ust.1 pkt 2 lit. b-e ustawy i tworzą czterostopniową „drabinę”. Sposób opodatkowania zależy od tego, do której z czterech wymienionych kategorii zostanie zaklasyfikowane dane urządzenie. Czy jednak nowe regulacje wyeliminują wszelkie wątpliwości w zakresie opodatkowania różnego rodzaju obiektów, w skład których wchodzą urządzenia techniczne?

Urządzenia budowlane

Pierwszą uregulowaną grupą (lit. c) są urządzenia budowlane związane z budynkiem lub budowlą, tj. obiektem wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy. Urządzenia budowlane są uznawane przez ustawodawcę w całości za budowle i opodatkowane w wysokości 2 proc. od wartości urządzenia.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r. (SK 14/21) nowelizacja wprowadziła nową definicję urządzenia budowlanego, zastępując dotychczasowe odesłanie do przepisów prawa budowlanego. Choć na pierwszy rzut oka nowa definicja wydaje się łudząco podobna do tej zawartej w Prawie budowlanym, to istnieje między nimi kilka subtelnych różnic. Definicja podatkowa wprowadza bardziej restrykcyjne warunki, wymagając bezpośredniego związku urządzenia z obiektem budowlanym, a dotychczasowe sformułowanie „zapewniające możliwość” użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zostało zastąpione kryterium „niezbędności.”

Niestety definicja ta, zamiast przynieść jednoznaczne rozstrzygnięcie, generuje nowe wątpliwości interpretacyjne. Użyte określenia są na tyle nieprecyzyjne, że trudno jednoznacznie zdefiniować ich znaczenie. Czy aby istniał „bezpośredni związek” urządzenia z budynkiem bądź budowlą konieczne jest fizyczne połączenie tychże obiektów, czy wystarczy funkcjonalna zależność? A jeśli wymagane jest połączenie fizyczne, to jakie dokładnie? Również ocena „niezbędności do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem” jest subiektywna. Nie ma pewności czy urządzenie musi być absolutnie konieczne do każdej czynności wykonywanej przez obiekt, czy wystarczy, że ułatwia jego użytkowanie. A może zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą dotyczącą poprzedniej wersji przepisów, brak takiego urządzenia uniemożliwiłby lub znacznie utrudnił korzystanie z obiektu? Odpowiedzi na te pytania mogą prowadzić do różnorodnych interpretacji. Co więcej, oprócz obiektów wymienionych wprost w nowych przepisach jako urządzenia budowlane (przyłącza oraz urządzenie instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków) nowa definicja zalicza do tej kategorii również niesprecyzowane „inne urządzenia techniczne”. Tak skonstruowana definicja może doprowadzić do opodatkowania jako budowle większej liczby różnego rodzaju urządzeń technicznych niż miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym.

Urządzenia techniczne

Zgodnie z art. 1a ust.1 pkt 2 lit. b ustawy elektrownie wiatrowe, elektrownie jądrowe, elektrownie fotowoltaiczne, biogazownie, magazyny energii, kotły, piece przemysłowy, koleje linowe, wyciągi narciarskie oraz skocznie, w części niebędącej budynkiem podlegają obecnie opodatkowaniu jako budowle wyłącznie w zakresie ich części budowlanych.

Również pozostałe urządzenia techniczne (lit. d wspominanego przepisu) powinny podlegać opodatkowaniu jako budowle tylko w odniesieniu do ich części budowlanych.

Nowe regulacje rozwiewają zatem wątpliwości w zakresie obiektów wprost wymienionych w ustawie (m.in. różnego rodzaju elektrowni oraz wyciągów narciarskich / kolei linowych).

Problematyczne może okazać się natomiast opodatkowanie innych niewymienionych z nazwy urządzeń technicznych. W zakresie tych obiektów w pierwszej kolejności należy bowiem wykluczyć możliwość zastosowania przepisu dotyczącego urządzeń budowlanych. Potencjalne konsekwencje błędnej klasyfikacji mogą być niestety wyjątkowo dotkliwe dla podatników, prowadząc do znacznego wzrostu obciążeń finansowych i sporów z organami podatkowymi. Jeśli urządzenie nie spełnia warunków urządzenia budowlanego, to opodatkowaniu podlegać będzie wyłącznie jego część budowlana np. obudowa urządzenia czy też jego konstrukcja wsporcza. W przeciwnym razie podstawę opodatkowania stanowić będzie cała jego wartość początkowa.

Fundamenty

Ostatnia kategoria (lit. e) wskazuje do opodatkowania jako budowle fundamenty pod maszynami i urządzeniami technicznymi. Grupa ta odnosi się do specjalnych konstrukcji budowlanych, które służą jako podstawa dla maszyn i urządzeń, a ich głównym zadaniem jest przenoszenie obciążeń statycznych generowanych przez pracujące maszyny. Fundamenty mogą mieć różny charakter – od prostych płyt betonowych po skomplikowane konstrukcje żelbetowe, a im wyższa wartość użytych materiałów, tym większe obciążenie podatkowe.

Tak sformułowany przepis wskazuje, że opodatkowaniu podlegają obecnie wszystkie fundamenty maszyn / urządzeń technicznych niezależnie od tego czy położone są w budynkach, czy poza nimi. Niemniej jednak zaznaczyć należy, że w odniesieniu do maszyn i urządzeń technicznych zlokalizowanych w budynkach przepis ten znajdzie zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy taki obiekt posiada niezależny od tego budynku fundament.

Podstawa prawna:

ustawa z 19 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1757)

ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.)

Zdaniem autora

Marcin Kukuła

starszy menedżer w zespole do spraw podatku od nieruchomości, EY Polska

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów nowe przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości różnego rodzaju urządzeń technicznych miały uporządkować i uprościć klasyfikację tego rodzaju obiektów. Niemniej jednak wprowadzone regulacje zawierają liczne nieostre sformułowania. Co więcej, poszczególne grupy urządzeń technicznych wzajemnie się „zazębiają”. Tym samym nowelizacja ustawy – wbrew zapowiedziom – przysporzy przedsiębiorcom wielu nowych problemów w zakresie prawidłowej klasyfikacji urządzeń technicznych i ustalenia ich podstawy opodatkowania. Spory pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi w tym zakresie wydają się zatem nieuniknione. Ostateczna interpretacja nowych przepisów ukształtuje się bowiem dopiero w wyniku indywidualnych orzeczeń organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Julia Dobrowolska jest konsultantką w Dziale Doradztwa Podatkowego, EY Polska