Ministerstwo Finansów wydało interpretacje ogólne ws. podatku u źródła

Koniec 2024 r. upłynął m.in. pod znakiem emocji związanych z wydaniem przez Ministerstwo Finansów (MF) dwóch interpretacji ogólnych w zakresie przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT). Było to głośne wydarzenie, gdyż długo przyszło czekać na jakiekolwiek stanowisko MF w sprawie wykładni przepisów o podatku u źródła. Jest to o tyle znamienne, że tym razem postawiono na formę interpretacji ogólnej i to w wersji ostatecznej (nie projektu). Dla przypomnienia: ostatnie oficjalne zabranie głosu przez MF w temacie WHT miało formę projektu objaśnień z 2023 roku.