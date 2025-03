Jakimi kwestiami w podatku u źródła należy zająć się w 2025 r.

Rok 2025 może okazać się wyzwaniem dla płatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują wypłat podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT), tj. m.in. dywidend, odsetek czy należności licencyjnych do zagranicznych podmiotów powiązanych. Ma to związek z niedawno wydanymi interpretacjami ogólnymi w sprawie sposobu rozumienia warunku niekorzystania przez odbiorcę płatności ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów (pisaliśmy na ten temat w Tygodniku Podatników z 10 lutego, „Ministerstwo Finansów wydało interpretacje ogólne w sprawie WHT”, str. D7). Wynika to także z objaśnień, których ostateczna wersja zgodnie z zapowiedziami ma zostać opublikowana jeszcze w tym roku.