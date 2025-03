Ubezpieczenie pracowników to przychód z nieodpłatnych świadczeń

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 4 grudnia 2024 r. (I SA/Gd 814/24).

Spółka wskazała, że zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczone będą wszystkie osoby zatrudnione przez spółkę, bez identyfikacji na podstawie danych osobowych. Zatrudnienie nowego pracownika automatycznie włączy go do polisy, a zakończenie stosunku pracy będzie skutkować wyłączeniem z ubezpieczenia. W przyszłości spółka może objąć ubezpieczeniem także inne ryzyka związane ze swoimi pracownikami na analogicznych zasadach. Do wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia upoważniony będzie odpowiedni pracownik spółki.