Jak rozliczyć akcyzę przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów smarowych

Wyroby objęte kodem CN 3403 są wyrobami akcyzowymi i jako takie podlegają regulacjom ustawy o podatku akcyzowym. Są ujęte pod pozycją 37 załącznika nr 1 do ustawy, gdzie zostały określone jako preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70 proc. masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych.