Jak rozliczyć usługi ciągłe świadczone między członkami grupy VAT. Wyrok WSA

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 23 stycznia 2025 r. (III SA/Wa 2409/24).

Sprawa dotyczyła spółki, która przed utworzeniem grupy VAT świadczyła usługi kurierskie na rzecz innej spółki z grupy kapitałowej. Obie spółki zostały członkami grupy VAT, działającej od 1 czerwca 2023 r. Wynagrodzenie za usługi kurierskie realizowane w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. było rozliczane rocznie, a faktury wystawiono już po powstaniu grupy VAT. Spółka uznała, że skoro w momencie rozliczenia należała już do grupy VAT, to usługa nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT, a tym samym mogła być udokumentowana np. poprzez notę księgową. Fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem, twierdząc, że świadczenia sprzed utworzenia grupy powinny być traktowane jako odrębne transakcje podlegające opodatkowaniu VAT.