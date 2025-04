Wyłączenie budynku z użytkowania nie zwalnia z podatku od nieruchomości

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 18 lutego 2025 r. (I SA/Kr 788/24).

Spółka wystąpiła do Prezydenta Miasta Krakowa z wnioskiem o interpretację z zakresu podatku od nieruchomości. Wskazała, że jest współwłaścicielem nieruchomości, a pozostałymi współwłaścicielami są osoby fizyczne. Spółka nabyła udziały jako inwestycję. Nieruchomość składa się z dwóch działek zabudowanych trzema budynkami i dwa z nich są wpisane do rejestru zabytków. Jeden z budynków, z uwagi na znaczne uszkodzenia, został wyłączony z użytkowania i na dzień składania wniosku był on w posiadaniu osoby fizycznej.