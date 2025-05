Więzy osobiste i gospodarcze decydują o centrum interesów życiowych - wyrok WSA

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 6 lutego 2025 r. (I SA/Gl 535/24).

Podatnik, będący obywatelem Polski do stycznia 2023 r. był rezydentem podatkowym Polski. W tym samym miesiącu podatnik rozpoczął pracę na podstawie umowy na czas nieokreślony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie zamieszkał na stałe od lutego 2023 r. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o pracę stałe miejsce wykonywania pracy podatnika jest zlokalizowane w ZEA. Co więcej, podatnik wynajął mieszkanie w ZEA, posiada rezydencką wizę, otworzył konto bankowe oraz mieszka samodzielnie, co bezsprzecznie wskazuje na to, że ma on zamiar stałego tam pobytu.