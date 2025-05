Jak rozliczyć wydatki na nabycie udziałów w spółce z o.o.

Reguły kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów zostały określone przede wszystkim w art. 15 i art. 16 ustawy o CIT Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest zatem uzależniona od poniesienia go w celu osiągnięcia przychodu (ewentualnie zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów). Wydatek powinien również wykazywać związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, zostać przez niego poniesiony, mieć charakter definitywny, być właściwie udokumentowany oraz nie należeć do wydatków zakwalifikowanych do zawartego w art. 16 ust. 1 katalogu wyłączeń z kosztów podatkowych.