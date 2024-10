Na rozpoczynającym się 9 października posiedzeniu Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu projekt ustawy o słabo zrozumiałym dla przeciętnego obywatela tytule: „o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych”. W praktyce chodzi o wprowadzenie, wraz z wieloma innymi krajami, daniny, która ma w założeniu wyrównywać międzynarodowy poziom obciążeń podatkami dochodowymi.

Mają go płacić największe międzynarodowe grupy kapitałowe o przychodach rocznych co najmniej 750 mln euro. Chodzi o to, by płaciły one minimum 15 proc. podatku dochodowego, niezależnie w którym kraju wypracowują zysk. Rząd szacuje, że wpływy do budżetu z nowego podatku to 135 mln zł w pierwszym roku, prawie 600 mln zł w drugim i ponad 2,5 mld zł w każdym kolejnym.