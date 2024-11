Porozumienie unijnych ministrów finansów w sprawie zmian w dyrektywie o VAT (2006/112/UE) jeszcze nie oznacza wydania dyrektywy (musi się na to zgodzić Parlament Europejski i Rada Europejska), ale zapaliło się już zielone światło dla uzgadnianych od kilku lat zmian zwanych w skrócie VIDA (VAT In the Digital Age).

E-fakturowanie, rozszerzenie tzw. pojedynczej rejestracji dla celów VAT oraz opodatkowanie platform