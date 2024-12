Trzeba uważać na wartość firmowego prezentu. Można zapłacić podatek

„Jak przygotować się do kontroli skarbowej?”. Bezplatny webinar "Rzeczpospolitej"

Koniec roku to czas aktywności organów skarbowych. Ostatnio głośno było o wzroście liczby fałszywych faktur, fiskus zapowiedział wzmożenie kontroli podatkowych w firmach. Jeśli nie wiesz, na czym one polegają i obawiasz się kar nawet za drobne błędy w rozliczeniach, zapisz się na bezpłatny webiar "Rzeczpospolitej" - „Jak przygotować się do kontroli skarbowej”.