Można uniknąć podatku od prezentu na święta. Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w sprawie opodatkowania świątecznych prezentów. Potwierdza to, co pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 10 grudnia – co do zasady upominki powinny być rozliczane zgodnie z ustawą o PIT, chyba że są darowiznami, wtedy obowiązuje ustawa o podatku od spadków i darowizn. W obu wariantach można uniknąć daniny.

Kiedy prezent stanowi przychód z umowy o pracę?