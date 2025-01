PIT-11 za 2024 r. Zbliżają się ważne terminy dla pracodawców

Ruszyła akcja PIT 2024. Pierwsi swoje obowiązki muszą wypełnić płatnicy, czyli głównie pracodawcy. Do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania pracownika muszą przesłać informację PIT-11. Trzeba to zrobić elektronicznie. Na wysyłkę do urzędu pracodawcy mają czas do końca stycznia.

