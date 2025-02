Dobra wiadomość dla prowadzących działalność gospodarczą jest taka, że przynajmniej część zapowiadanych lub wprowadzanych nowości nie jest równoznaczna ze zwiększeniem obciążeń podatkowych. Co więcej, niektóre z nich, prawidłowo wdrożone, mogą je zmniejszyć. Nie zmienia to jednak faktu, że 2025 rok przyniesie wiele wyzwań związanych chociażby z nowymi obowiązkami sprawozdawczymi.



Zmiany w podatku VAT i podatku akcyzowym

Zapowiadany od dawna obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który miał wejść w życie 1 lipca 2024 r., został przesunięty na 1 lutego 2026 r. Firmy zyskały dodatkowe miesiące, by się do tego przygotować. Dodatkowo, po konsultacjach z przedstawicielami przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji przepisów o KSeF, który ma ułatwić wdrażanie systemu. Przewidują one m.in. możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych konsumentom. Warto więc trzymać rękę na pulsie i kolejne miesiące rzeczywiście wykorzystać do przygotowania się do zmian. Z projektu ustawy przygotowanej przez MF wynika, że faktury w formie ustrukturyzowanej będą musieli wystawiać: od 1 lutego 2026 r. podatnicy, których wartość sprzedaży wraz z kwotą VAT przekroczy w 2025 r. 200 mln zł; od 1 kwietnia 2026 r. pozostali podatnicy.

Dla mniejszych firm prowadzących działalność w różnych krajach UE ważnym novum, które już obowiązuje, jest możliwość korzystania z tzw. procedury SME. Dzięki niej małe przedsiębiorstwa mające siedzibę działalności gospodarczej w państwach członkowskich UE innych niż Polska, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o VAT, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w Polsce. Jednocześnie podatnicy mający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w innym państwie członkowskim, na warunkach określonych przez to państwo. Zmienione przepisy powinny ułatwić decyzję o podjęciu działalności gospodarczej w sąsiednim kraju UE przede wszystkim podatnikom z terenów przygranicznych.

Pisząc o aktualnych zmianach w podatkach, nie sposób nie wspomnieć o znaczącym wzroście akcyzy na wyroby tytoniowe (nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 marca 2025 r.), wprowadzeniu na stałe 8-proc. stawki VAT na wyroby medyczne czy o zniesieniu wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zastosowania obniżonej, 8-proc. stawki VAT dla nawozów i środków ochrony roślin – zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej oraz pasz i karm dla zwierząt gospodarskich i domowych.

Więcej szczegółów i wyjaśnień można znaleźć w poradniku „Podatki 2025".

Rewolucja w podatkach dochodowych w 2025 roku

Jak wskazują eksperci, prawdziwą rewolucją w zakresie sprawozdawczości podatkowej jest wprowadzenie w tym roku JPK_CIT (Jednolitego Pliku Kontrolnego CIT). Nakłada to na firmy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania ich do urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego. Pliki powinny być przygotowane zgodnie z określonymi przez Ministerstwo Finansów strukturami logicznymi (tzw. schemami). Wymaga to od przedsiębiorców dostosowania wewnętrznych systemów księgowych zarówno pod kątem merytorycznym, jak i technicznym. W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie dużych przedsiębiorców, którzy zostali zobowiązani do sporządzania i przesyłania organom podatkowym JPK_CIT już za 2025 r. Głównym celem wdrożenia JPK_CIT jest zwiększenie efektywności kontroli podatkowej.



Inny obowiązek, o którym muszą pamiętać firmy, dotyczy tzw. minimalnego podatku dochodowego. Stanowi on jedną z form opodatkowania w ramach CIT. Dotyczy spółek oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym poniosły stratę ze źródła przychodów innego niż zyski kapitałowe lub osiągnęły rentowność podatkową nie większą niż 2 proc. (rentowność podatkowa jest rozumiana jako udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż zyski kapitałowe). W styczniu 2024 r. skończył się dwuletni okres zawieszenia przepisów wprowadzających ten podatek. Oznacza to, że jego pierwsze rozliczenie nastąpi w 2025 r.

W kontekście zmian w podatkach warto też wspomnieć o wejściu w życie 1 stycznia 2025 r. przepisów o kasowym PIT (które oznaczają możliwość rozliczanie przychodów i kosztów dopiero w momencie faktycznego otrzymania zapłaty lub poniesienia wydatku). Stosunkowo mało znanym rozwiązaniem jest z kolei możliwość korzystania przez przedsiębiorców z ulgi podatkowej z powodu zatrudnienia na umowę o pracę żołnierza WOT (terytorialnej służby wojskowej - OT) bądź żołnierza aktywnej rezerwy (AR), który pełnił służbę nieprzerwanie przez co najmniej rok. Nowe odliczenia w podatkach będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) osiągniętych od 1 stycznia 2025 r. Celem ulgi jest zachęta do zatrudniania żołnierzy OT i AR. Ulga ma formę rekompensaty za konieczność zwalniania żołnierzy z pracy na czas szkoleń, kursów i innych obowiązków wojskowych, w tym wezwań w trybie nagłym, np. w związku z powodzią.

Zmiany w podatku od nieruchomości

Ten rok przyniósł też zapowiadane od dłuższego czasu nowości w podatku od nieruchomości. Mowa o nowych definicjach „budynku” i „budowli”. Zmiany definicyjne są o tyle istotne, że decydują o tym, w jaki sposób zostanie zaklasyfikowany dany obiekt. Tym samym wpływają na to, czy trzeba za niego płacić podatek od nieruchomości i jaką stawkę stosować. Zgodnie z nową definicją budynek to „obiekt wzniesiony w wyniku robót budowlanych, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz który posiada fundamenty i dach, z wyłączeniem obiektu, w którym są lub mogą być gromadzone materiały sypkie, materiały występujące w kawałkach albo materiały w postaci ciekłej lub gazowej, którego podstawowym parametrem technicznym wyznaczającym jego przeznaczenie jest pojemność”.

Największą nowością jest końcowa część tej definicji, która została opracowana w związku z wcześniejszymi sporami dotyczącymi silosów. W ten sposób autorzy zmian wyznaczyli granicę pomiędzy budowlami a takimi budynkami, których konstrukcja umożliwiała w stanie prawnym obowiązującym do końca 2024 r. uznanie ich za budynki.

Dużo większe zmiany zaszły w definicji budowli. Co do zasady nie odwołuje się ona już do przepisów prawa budowlanego (poza jednym wyjątkiem). Zamiast tego wprowadza pięć kategorii obiektów uznawanych za budowle.

Więcej szczegółów i wyjaśnień można znaleźć w poradniku „Podatki 2025".

Wakacje składkowe w 2025 roku

Pisząc o zmianach w podatkach w 2025 r. warto też przypomnieć o nowości, z której można było skorzystać już od 1 listopada 2024. Mowa o wakacjach składkowych. Polegają one na zwolnieniu przedsiębiorcy z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za jeden wybrany miesiąc w roku.

Prawo do skorzystania ze zwolnienia ma każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czy opłaca składki na zasadach ogólnych, czy korzysta z preferencji w zakresie opłacania składek przez pierwsze dwa lata działalności, czy jest na małym ZUS plus. Prawo do wakacji składkowych nie jest też zależne od wybranej formy opodatkowania dochodów z działalności. Dotyczy zarówno przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, stawką liniową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak i kartą podatkową. Ograniczenia w możliwości korzystania z ulgi pojawiają się jednak na etapie bardziej szczegółowych wymagań, jakie trzeba spełnić.

Zmiany w składce zdrowotnej

Wprowadzone w ostatnich latach zmiany w sposobie uiszczania składki zdrowotnej sprawiły, że w dosyć zgodnej ocenie ekspertów i praktyków przybrała ona formę parapodatku. Po apelach przedsiębiorców niektóre krytykowane rozwiązania zmieniono. Część korekt obowiązuje od tego roku, inne mają wejść w życie w 2026 roku.

Od 1 stycznia br. zniesiona została na przykład składka zdrowotna od przychodu ze sprzedaży środków trwałych. Dokonano także obniżenia minimalnej podstawy wymiaru składki zdrowotnej do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana dotyczy przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej oraz w formie podatku liniowego, którzy w danym miesiącu poniosą stratę z działalności gospodarczej lub osiągną dochód niższy niż minimalna podstawa obliczenia składki zdrowotnej, a także osób stosujących opodatkowanie w formie karty podatkowej. Zmiany nie dotyczą przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.



Zmiany w przepisach podatkowych w 2025 r. Co jeszcze warto wiedzieć?

Obowiązek stosowania JPK_CIT, płacenia minimalnego podatku dochodowego, podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe czy wprowadzenie na stałe 8 proc. VAT na wyroby medyczne oraz inne opisane przez nas nowości nie obejmują oczywiście wszystkich zmian w podatkach zachodzących w tym roku. Warto je poznać, zarówno po to, by móc prawidłowo wywiązywać się z nowych obowiązków i wdrażać wymagane przez państwo rozwiązania, jak i po to, by skutecznie korzystać z nowych szans, jakie również się pojawiły.

