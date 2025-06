Benefity dla samozatrudnionych. Lekcje boksu i wizyty u dentysty można rozliczyć w kosztach

Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na karnety sportowe i pakiety medyczne dla samozatrudnionych. Skarbówka potwierdza, że dodatkowe świadczenia to dobra zachęta do efektywnej współpracy.