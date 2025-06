Gdy podatnik ustanawia swojego pełnomocnika w sprawach podatkowych, to taki pełnomocnik może otrzymywać w jego imieniu dokumenty od władz skarbowych, także te o zabezpieczeniu zobowiązań. Domaganie się doręczania bezpośrednio podatnikowi byłoby nieracjonalne, skoro powierzył swoje sprawy podatkowe swojemu profesjonalnemu pełnomocnikowi. Taki wniosek wynika z podjętej w poniedziałek 16 czerwca uchwały siedmiu sędziów NSA. Orzeczenie to uporządkuje rozbieżne do tej pory orzecznictwo w tej sprawie.