Magazyny energii elektrycznej to coraz częściej pojawiające się urządzenia w polskim systemie energetycznym. Pełnią ważne zadanie – wyrównują niedobory prądu, gdy jest go za mało i pomagają zatrzymywać jego nadwyżki. To bardzo ważne w systemie coraz bardziej opartym na panelach słonecznych i wiatrakach produkujących prąd. Takie elektrownie nie trują środowiska, ale pracują z nieregularną wydajnością, zależną od pogody.

Firmy prowadzące takie magazyny energii uczestniczą w systemie energetycznym i co do zasady muszą uzyskać koncesję na taką działalność. Podlegają także przepisom o akcyzie. Z wydanej 1 sierpnia interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika jednak, że nie są traktowane podobnie do firm wytwarzających prąd czy też go przesyłających.