Wynajem mieszkań. Największe zyski obiecują mniejsze miasta

Przeciętny koszt najmu lokali w tym mieście (bez opłat licznikowych i administracyjnych) we wrześniu br. to 2,2 tys. zł miesięcznie. Jeśli mieszkanie będzie wynajęte pełne 12 miesięcy, rentowność netto (po odjęciu m.in. podatków, kosztów remontu, ubezpieczenia) wyniesie 5,4 proc. Jeśli będziemy mieć lokatora 11 miesięcy, rentowność spadnie do 4,8 proc.

Im dalej od stolicy, tym taniej