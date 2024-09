XBRL dla ESG

Elektroniczny format sprawozdania, tzw. ESEF w formacie InlineXBRL, zawierający kodowania z taksonomii, ma na celu to, by dane były łatwo dostępne, jednoznaczne i czytelne. Dla osób, które dopiero wchodzą w tematykę ESG i w nowe wymogi raportowania, być może najważniejszy przekaz jest taki, że jeżeli mój podmiot ma obowiązek sporządzać sprawozdanie z działalności, w którym będzie oświadczenie na temat zrównoważonego rozwoju, to powinienem zainteresować się tym, czym jest digitalizowanie raportu, jak uzyskać taki raport i czym jest taksonomia XBRL dedykowana ESG – mówi Maria Biela, biegły rewident, Dział Wdrożeń Consolia ESG.