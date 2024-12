Kosztowne raporty ESG. Firmy raprtowanie uznają jako pozytywne działanie

Z przeprowadzonej przez „Parkiet” ankiety wśród spółek, których akcje są zaliczane do indeksu WIG20 wynika, że większość z nich postrzega raportowane ESG (kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym) jako pozytywne działanie. – Zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i globalnym przeważają korzyści: transparentność, budowanie zaufania do firm, wyniki w ratingach, ale także lepsze poznanie swoich mocnych stron i obszarów, nad którymi należy bardziej pracować. Zagrożeniem mogą być błędy w sprawozdaniach, które będą miały znaczące konsekwencje finansowe i prawne – uważa Krzysztofa Bełz, dyrektorka działu strategii ESG w Alior Banku. Dodaje, że w tej chwili wyzwaniem jest zbudowanie know-how w organizacjach oraz wypracowanie standardów branżowych. Równolegle rosną wyzwania technologiczne, związane z ilością danych koniecznych do zebrania oraz ich agregacją pod wymogi raportowe.