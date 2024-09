Ryzyko oszustwa dotyczące sprawozdań ESG

Obowiązujące w Unii Europejskiej standardy raportowania to europejskie standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (dalej: ESRS).

Obowiązkowe sprawozdania w zakresie zrównoważonego rozwoju będą częścią sprawozdań z działalności i zostaną poddane obowiązkowej atestacji. W Polsce nadal trwają prace nad standardem atestacji sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Będzie on stanowił uzupełnienie Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) Usługi Atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych (dalej „KSUA 3000”). Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opracowuje obecnie nowy nadrzędny standard dla usług atestacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju, Międzynarodowy Standard Atestacji Zrównoważonego Rozwoju 5000, ogólne wymogi dotyczące usług atestacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju (dalej: „ISAA 5000”), jednak nie zostanie on sfinalizowany do czasu rozpoczęcia pierwszych obowiązkowych atestacji i będą one przeprowadzane zgodnie z KSUA 3000. W pierwszym roku atestacji będzie to zlecenie dające ograniczony poziom pewności.