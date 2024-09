Prawa człowieka – o czym milczy biznes?

Zróżnicowane podejścia przedsiębiorstw do zakresu i jakości informacji, PR-owe zabiegi w celu budowania tzw. przejrzystości i wiarygodności za pomocą treści sprawozdawczej zaburzały analitykom ocenę rzeczywistego wpływu danego podmiotu na poszanowanie praw człowieka, stanowiąc asumpt do zmian regulacyjnych. Kluczowa w regulacjach odnoszących się do ujawnień w zakresie poszanowania praw człowieka jest rewizja i/lub zmiana modelu biznesowego oraz dostosowanie procesów biznesowych i procedur do wymagań stawianych przez te regulacje. Głównym pytaniem raportujących podmiotów nie powinno być: czy jesteśmy gotowi na nowy obowiązek sprawozdawczy, lecz czy nasz model biznesowy odpowiada wymogom standardów europejskich i potrafimy to zakomunikować?