Jak przygotować się do wdrożenia wymogów pakietu AML?

Rośnie import cementu do Polski spoza UE. Tamtejsi producenci nie są obciążani opłatami za emisję czy kosztami transformacji energetycznej. To rodzi nieuczciwą konkurencję. Co można z nią zrobić – zastanawiali się uczestnicy debaty „Budownictwo jak rolnictwo. Czy CBAM, czyli tzw. cło węglowe, jest wystarczającą ochroną dla polskich producentów cementu?”