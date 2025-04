Praktyka stosowania klauzul umownych jest problemem

Po drugie, mechanizm waloryzacji wynagrodzenia zwiększa prawdopodobieństwo ciągłości wykonania umów w sprawie zamówień publicznych, ograniczając ryzyko odstąpienia przez wykonawcę z powodu wzrostu kosztów realizacji związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, których wykonawca bez sprawnej modyfikacji warunków finansowych nie byłby w stanie ponieść. Zapobiega to sytuacjom, w których zaniechanie realizacji zamówienia publicznego prowadzi do naruszenia ciągłości świadczenia usług o niebagatelnym znaczeniu dla interesu publicznego, takich jak zapewnienie wyżywienia w szpitalach czy zapewnienie kontroli osób i bagażu na lotniskach. W konsekwencji, waloryzacja stanowi instrument zapewniający stabilność realizacji umów w ramach zamówień publicznych oraz ochronę interesu zamawiającego, a także obywateli korzystających z infrastruktury i usług pożytku publicznego.

Art. 436 pkt 4 lit. b) PZP umożliwia waloryzację wynagrodzenia należnego wykonawcy odpowiednio do wzrostu kosztów realizacji zamówienia, spowodowanego wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Niedopuszczalne jest formułowanie lub interpretowanie klauzul waloryzacyjnych wynikających z art. 436 PZP poprzez ograniczenie waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy wyłącznie do kosztu przypisanego do realizacji przez pracowników z wynagrodzeniami minimalnymi czy też tylko do określonej kategorii kosztów. Takie działanie byłoby bowiem niezgodne z wolą ustawodawcy i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.