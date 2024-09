Część sygnalistów poczeka do przyszłego roku na możliwość dokonania zgłoszenia

25 września br. wchodzi w życie ustawa o ochronie sygnalistów, będąca implementacją unijnej dyrektywy. Eksperci od dłuższego czasu przekonują, że 25 września to także termin, do którego przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 50 pracowników muszą wdrożyć procedury pozwalające dokonywać zgłoszeń wewnętrznych. Ich zdaniem wynika on wprost z ustawy i przez dłuższy czas nie budził wątpliwości interpretacyjnych. Nieoczekiwanie w sierpniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, autor projektu ustawy, wprawiło rynek i wielu prawników w osłupienie komunikując, iż przedsiębiorcy mają jednak czas do 1 stycznia 2025 r. Gościem Ewy Szadkowskiej w magazynie prawnym „Rzeczpospolitej” jest główny inspektor pracy Marcin Stanecki, który przyznaje, że podziela najnowszą wykładnię resortu. Jakie przemawiają za tym argumenty? Od kiedy zatem sygnaliści są objęci ochroną? I co ma zrobić pracownik, który chciałby po 25 września zawiadomić o nieprawidłowościach, ale w „jego” firmie nie będą jeszcze określone procedury dokonywania zgłoszeń? O tym wszystkim w rozmowie z Marcinem Staneckim. Zapraszamy.