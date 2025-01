Prof. Ewa Łętowska: Zagrożenia wokół wyborów prezydenckich to histeria

Na to pytanie próbowała odpowiedzieć prof. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, w magazynie prawnym „Rzeczpospolitej” Tomasza Pietrygi. Prof. Łętowska oceniła, że szum i zamieszanie wokół subwencji nie jest groźne.

- Groźne jest, gdybyśmy nadal brnęli w ten propagandowo rozbudzony strach. Ludźmi, którzy się czegoś obawiają łatwiej rządzić. Ta histeria wokół wyborów spotworniała do tych rozmiarów, że traktuje to jako zabieg propagandowy. W opinii prof. Łętowskiej członkowie PKW mogą się mylić, ale wierzyłam, że są rzetelni. A ostatnie wydarzenia nadwątliły tę wiarę. Zdaniem sędzi uchwała PKW jest niekonsekwentna. Minister finansów dostał odpowiedź niekonkludowaną, zamiast prostego tak lub nie. To jest poważana wada, a to, co się działo wokół ustawy nie jest zbyt budujące.