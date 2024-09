Wiele firm mających budynki niemieszkalne z miejscami parkingowymi musi do 1 stycznia 2025 r. pozakładać punkty ładowania elektrycznego. Ten obowiązek wynika z nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

– Takie punkty to miejsca, do których można podpiąć pojazd elektryczny (bądź hybrydowy) w celu jego naładowania. Muszą je założyć właściciele lub zarządcy budynków niemieszkalnych mających ponad 20 stanowisk postojowych znajdujących się wewnątrz budynku lub do niego przylegających. Miejsca przeznaczone do ładowania aut elektrycznych powinny stanowić 20 proc. ogólnej liczby miejsc postojowych. Z tego obowiązku wyłączeni są mali i średni przedsiębiorcy – tłumaczy Szymon Chyra, doradca podatkowy, senior menedżer w kancelarii Andersen.