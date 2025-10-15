Rzeczpospolita
Wznowienie postępowania administracyjnego. NSA rozstrzygnął ważną kwestię dla podatników

Można wznowić postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, jeśli pojawiły się nowe okoliczności i nowe dowody, które mogły być znane stronie w trakcie prowadzonego postępowania, ale strona nie powołała się na nie - wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, o której informuje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Publikacja: 15.10.2025 11:51

Wznowienie postępowania administracyjnego. NSA rozstrzygnął ważną kwestię dla podatników

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Mateusz Adamski

Wznowienie postępowania jest instytucją, która służy do ponownego otwarcia sprawy zakończonej prawomocną decyzją administracyjną. Regulują ją m.in. art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej. Dopuszcza on wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją, jeżeli na jaw wyjdą istotne dla sprawy nowe okoliczności czy nieznane wcześniej dowody, które istniały w dniu wydania decyzji.

Sądy administracyjne odmiennie interpretowały tę regulację. Jedne przyjmowały, że strona może powoływać się jedynie na takie okoliczności lub dowody, o których istnieniu nie wiedziała w trakcie toczącego się postępowania podatkowego prowadzonego w trybie zwykłym – dlatego nie mogła żądać ich uwzględnienia. Inne sądy przyjmowały z kolei, że „nowe okoliczności” i „nowe dowody” muszą być nieznane organowi wydającemu decyzję. Nie jest istotne, czy wspomniane dowody były znane stronie postępowania.

