Połączenie spółek: fiskusowi nie przeszkadzają podatkowe korzyści

Jeśli restrukturyzacja biznesu ma ekonomiczne uzasadnienie, fiskus nie zarzuci spółce unikania opodatkowania i nie zastosuje klauzuli obejścia prawa.

Publikacja: 21.10.2025 16:47

Połączenie spółek: fiskusowi nie przeszkadzają podatkowe korzyści

Przemysław Wojtasik

Opinie zabezpieczające chronią przed zastosowaniem przez skarbówkę klauzuli obejścia prawa, czyli przepisów pozwalających zakwestionować transakcję dającą podatkowe korzyści. Taką opinię dostała ostatnio firma, która szykuje się do połączenia z podmiotami zależnymi. Fiskus potwierdził, że wystąpienie podatkowych korzyści nie oznacza automatycznie, iż planowana czynność jest unikaniem opodatkowania.

Z wnioskiem o opinię wystąpiła spółka akcyjna działająca w sektorze nieruchomości. Wraz ze spółkami zależnymi prowadzi działalność deweloperską, inwestycyjną i budowlaną. Chce je wszystkie przejąć. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na przejmującą. W związku z tym, że spółka akcyjna jest jedynym udziałowcem spółek zależnych (bezpośrednio lub pośrednio), połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego i wydania nowych udziałów.

