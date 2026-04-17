Akcyza a drobna przedsiębiorczość – ryzyko utraty zwolnienia

Opodatkowanie podatkiem akcyzowym działalności prowadzonej na niewielką skalę pozostaje jednym z bardziej wymagających obszarów praktyki prawa podatkowego. Dynamiczny rozwój drobnej przedsiębiorczości, obejmującej m.in. produkcję rzemieślniczą, lokalne wytwórstwo alkoholi czy wytwarzanie energii na własne potrzeby, prowadzi do narastającej liczby wątpliwości interpretacyjnych. Kluczowe znaczenie ma ustalenie, w którym momencie działalność o ograniczonym rozmiarze przestaje korzystać z preferencji i zaczyna podlegać pełnemu reżimowi podatku akcyzowego, przy czym należy podkreślić, że podstawowym aktem regulującym tę materię jest ustawa o podatku akcyzowym, która nie posługuje się kategorią „małoskalowości” jako przesłanką wyłączenia z opodatkowania, lecz odnosi się do konkretnych czynności i stanów faktycznych.