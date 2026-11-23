Alkohol etylowy należy do kategorii wyrobów akcyzowych, a jego produkcja, obrót oraz zużycie podlegają szczególnym regulacjom ustawy o podatku akcyzowym. Co do zasady wyroby alkoholowe (zawierające powyżej 1,2 proc. objętości alkoholu etylowego) są objęte akcyzą (stawka wynosi 8391,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100 proc. vol. zawartego w gotowym wyrobie). Ustawodawca przewidział jednak szereg zwolnień od podatku, związanych przede wszystkim z przeznaczeniem alkoholu. Zwolnienia te mają zastosowanie m.in. wtedy, gdy alkohol jest wykorzystywany do celów przemysłowych, naukowych lub w określonych procesach produkcyjnych, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych i materialnych przewidzianych w przepisach.