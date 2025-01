Pracodawcy ostrzegają ws. nowych przepisów BHP. "Ogromne koszty bez gwarancji"

Chodzi o przygotowaną przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, która ma określić maksymalne temperatury w pracy i nałożyć na firmy nowe obowiązki.

Zgodnie z propozycją MRPiPS, jeżeli temperatura powietrza przekroczy 32 st. C, niektórych prac na zewnątrz nie będzie można wykonywać. W przypadku prac w pomieszczeniach temperatura graniczna, powyżej której nie będzie można wykonywać żadnych prac, to 35 st. C.