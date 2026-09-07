Rzeczpospolita
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Po wyroku w sprawie Mirbudu. Przedsiębiorca niczego nie może zataić w przetargu

Wyrok, jaki zapadł w przetargu na przebudowę Rail Baltica pokazuje, że pominięcie nawet z pozoru błahych informacji może oznaczać utratę szansy na wielomiliardowy kontrakt.

Publikacja: 07.09.2026 04:55

Mirbud miał przebudować trasę kolejową Rail Baltica, ale został wykluczony z przetargu z powodu błah

Mirbud miał przebudować trasę kolejową Rail Baltica, ale został wykluczony z przetargu z powodu błahego błędu

Foto: Adobe Stock

Sławomir Wikariak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego kara w wysokości 15 tys. zł stała się podstawą do wykluczenia z przetargu na miliardy.
  • Jaką rolę w sporze odegrała zasada proporcjonalności i dlaczego jej zastosowanie budzi kontrowersje.
  • Jakie konsekwencje dla firm niesie pominięcie nawet drobnych informacji w dokumentach przetargowych.
  • Co przełomowy wyrok oznacza dla przyszłości zamówień publicznych i realizacji strategicznych inwestycji w kraju.
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W piątek, po ciągnącym się miesiącami sporze, Sąd Zamówień Publicznych rozstrzygnął ostatecznie losy przetargu na przebudowę linii kolejowej Rail Baltica. Wyrok podtrzymuje nakaz wykluczenia konsorcjum Mirbud i Torpol, które złożyło ofertę o ok. 650 mln zł tańszą od tej, która ma zostać wybrana. Sprawa wzbudzała publiczne zainteresowanie nie tylko jednak z powodu rekordowej wartości kontraktu. Równie istotny był problem prawny rozstrzygnięty w tym wyroku. Zwyciężyła rygorystyczna interpretacja przepisów, zgodnie z którą wprowadzenie w błąd zamawiającego, nawet niecelowe i dotyczące stosunkowo błahej sprawy, oznacza konieczność wykluczenia firmy z przetargu.

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