Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe, ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

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MS wskazało, że celem projektowanych przepisów jest zwiększenie efektywności postępowań, których przedmiotem jest oddłużenie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w ostatniej fazie tych postępowań, tj. na etapie wykonywania planu spłaty wierzycieli.

Ministerstwo: państwo nie powinno z urzędu dbać o interesy upadłego

Ministerstwo w projekcie proponuje zmianę zasad sprawowania nadzoru nad realizacją planu spłaty wierzycieli poprzez rezygnację ze sprawowania z urzędu przez sąd nadzoru nad wykonywaniem planu spłaty wierzycieli, a także poprzez zwiększenie transparentności poprzez obowiązkową publikację w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia zawierającego informację o dacie, w której ulegają umorzeniu z mocy prawa zobowiązania upadłego w związku z upływem okresu, na który ustalono plan spłaty wierzycieli.

Resort przypomniał, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami sąd z urzędu sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez upadłego planu spłaty wierzycieli. Jeżeli sąd poczyni ustalenia, że plan nie jest wykonywany lub jest wykonywany, ale zachodzą inne negatywne okoliczności dotyczące zachowań upadłego, sąd powinien wydać postanowienie o uchyleniu planu spłaty wierzycieli.

Obecne przepisy - zdaniem resortu sprawiedliwości - są wadliwe i wymagają zmian. MS wskazało m.in., że plan spłaty chroni głównie prywatny interes finansowy wierzycieli, dlatego państwo nie powinno kontrolować go z urzędu. Zdaniem resortu bieżący nadzór sądowy polega w praktyce na biurokratycznym sprawdzaniu przelewów, co odciąga sędziów od orzekania i niepotrzebnie wydłuża inne sprawy upadłościowe.