Branża IT, a zaraz potem transport i logistyka (TSL) – to w tych dwóch sektorach widać największą przewagę pracodawców, którzy nowy rok zamierzają zacząć od zwiększania zatrudnienia nad tymi, którzy planują w I kwartale 2025 r. ograniczyć liczbę pracowników – dowodzi udostępniony „Rzeczpospolitej” raport agencji zatrudnienia ManpowerGroup, który swoją premierę ma we wtorek. Jak wynika z raportu, który podsumowuje wyniki badania reprezentatywnej grupy 525 firm z różnych branż i regionów Polski, ponad jedna trzecia z nich (35 proc.) to optymiści, którzy zaczną kolejny rok z planem wzrostu zatrudnienia. Jest ich teraz nawet nieco więcej niż przed rokiem, gdy zwiększenie liczby pracowników zapowiadało 33 proc. pracodawców.