Statystyki dotyczące działalności gospodarczych w branży IT nie pozostawiają złudzeń – w Polsce wciąż przybywa podmiotów o takim profilu. W 2024 r. zarejestrowano ich blisko 24 tys., a to o niecałe 10 proc. lepszy wynik niż przed rokiem. Jak się okazuje, dane te są jednak, mimo wszystko, zaskakująco słabe. W poprzednich latach wzrosty sięgały bowiem 20–25 proc. Tym samym nie sprawdziły się oczekiwania wielu ekspertów co do tego, że łączna liczba firm IT w naszym kraju na koniec ub.r. przebije 220 tys.