Dobre biuro jest zachętą dla pracowników. Na celowniku topowe adresy

Najlepsze biurowce w centrach miast będą odporne na rynkowe turbulencje. Nowoczesne siedziby przyciągają talenty. Wysypu nowych inwestycji na razie nie ma się co spodziewać. Co z kosztami najmu powierzchni do pracy?