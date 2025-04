25-procentowe cła nałożone przed Donalda Trumpa na import samochodów i komponentów do ich produkcji będą kosztowały polski przemysł motoryzacyjny blisko 162 mln dol. – szacuje amerykańska wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet (D&B), do której wyliczeń dotarła „Rzeczpospolita”. To ok. 650 mln zł, które z powodu podwyższonych taryf stracą producenci części montowanych za granicą w samochodach przeznaczonych na rynek amerykański. Według danych D&B w 2024 r. motoryzacyjny import z Polski do USA wart był 647 mln dol., z czego 643 mln dol. przypadło na części do produkcji aut (udział gotowych samochodów o wartości 4,1 mln dol. był śladowy). – To nie tylko podważy opłacalność eksportu, ale także może wywołać efekt domina w całym europejskim przemyśle motoryzacyjnym – uważa Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.