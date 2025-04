Do niespełna 830 tys., czyli o 16,7 tys. w porównaniu z lutym, zmniejszyła się w marcu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Przybyło tam jednak osób, które trafiły do rejestrów w wyniku niedawnych cięć kadr w firmach, w tym zwolnień grupowych – wynika z opublikowanych w czwartek danych GUS, które potwierdziły też wcześniejsze szacunki resortu pracy dotyczące marcowej stopy bezrobocia. Zmalała ona do 5,3 proc., czyli o 0,1 pkt proc. w porównaniu z lutym, gdy rynek pracy był jeszcze przymrożony.