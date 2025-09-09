Rzeczpospolita
Technologiczne średniowiecze? Polski biznes na bakier z IT

Polskie firmy są cyfrowo zacofane i bezbronne. Z najnowszych badań wynika, że wiele z nich nie ma nawet podstawowego oprogramowania do prowadzenia biznesu. Ale to może się szybko zmienić, bo chcą inwestować.

Publikacja: 09.09.2025 04:05

Technologiczne średniowiecze? Polski biznes na bakier z IT

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Wciąż w co piątym przedsiębiorstwie w naszym kraju nie ma tak podstawowego systemu do zarządzania biznesem jak ERP, w co czwartym brak oprogramowania do zarządzania relacjami z klientem (CRM) czy do obiegu dokumentów, a co dziesiąty podmiot nie ma nawet jakiejkolwiek platformy do archiwizacji danych – takie niepokojące sygnały płyną z najnowszych badań, które „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza.

Raport, za którym stoją Asseco i PMR, pokazuje jednak, że ów obraz cyfrowego zapóźnienia może się jednak zmienić, bowiem przedsiębiorcy zapowiadają inwestycje. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP) wskazuje, że to są deklaracje, a nie podjęte decyzje inwestycyjne.

