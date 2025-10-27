– Zwiększony popyt na pracowników widać dzisiaj praktycznie w każdej grupie zawodowej, w tym zwłaszcza wśród fachowców. Firmy coraz intensywniej rywalizują o pracowników, a rekrutacje przyspieszają dzięki lepszym ofertom i bardziej elastycznym warunkom zatrudnienia – twierdzi Valeriy Reshetnyak, prezes robota.ua, czołowego serwisu pracy na Ukrainie, który jest częścią giełdowej Grupy Pracuj.

Trwająca od ponad trzech lat pełnoskalowa wojna z Rosją wprawdzie mocno uderzyła w gospodarkę Ukrainy, lecz nie zdołała jej pogrążyć w długotrwałej recesji. Już w 2023 r. ukraiński PKB wzrósł o 5,5 proc., a wraz z nim zaczął rosnąć popyt na pracowników.