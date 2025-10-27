Rzeczpospolita
PRO
Ukraińska gospodarka z niedoborem pracowników. To także problem polskich firm

Pomimo rosyjskiej agresji ukraińska gospodarka rośnie a wraz z nią nasila się niedobór fachowców i specjalistów. Firmy zaczynają już sięgać po imigrantów zarobkowych.

Publikacja: 27.10.2025 05:03

Ukraińska gospodarka z niedoborem pracowników. To także problem polskich firm

Foto: Reuters

Anita Błaszczak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpływają na rosnący niedobór pracowników na Ukrainie?
  • Dlaczego ukraińska gospodarka nadal rozwija się pomimo wojny?
  • Jak sytuacja na ukraińskim rynku pracy wpływa na płace i warunki zatrudnienia?
  • W jaki sposób Ukraina przygotowuje się do przyciągania międzynarodowych pracowników?
  • Jak migrujący pracownicy mogą wpłynąć na rynek pracy w Polsce?
  • Dlaczego deficyt siły roboczej na Ukrainie stanowi wyzwanie dla polskich firm?
– Zwiększony popyt na pracowników widać dzisiaj praktycznie w każdej grupie zawodowej, w tym zwłaszcza wśród fachowców. Firmy coraz intensywniej rywalizują o pracowników, a rekrutacje przyspieszają dzięki lepszym ofertom i bardziej elastycznym warunkom zatrudnienia – twierdzi Valeriy Reshetnyak, prezes robota.ua, czołowego serwisu pracy na Ukrainie, który jest częścią giełdowej Grupy Pracuj.

Trwająca od ponad trzech lat pełnoskalowa wojna z Rosją wprawdzie mocno uderzyła w gospodarkę Ukrainy, lecz nie zdołała jej pogrążyć w długotrwałej recesji. Już w 2023 r. ukraiński PKB wzrósł o 5,5 proc., a wraz z nim zaczął rosnąć popyt na pracowników.

