W porównaniu do 2024 r. liczba sprzedawców detalicznych wzrosła o 0,85 proc. po raz pierwszy od 2008 roku. Wedle szacunków na rynku działa obecnie nieco ponad 370,2 tys. takich firm – wynika z danych wywiadowni Dun & Bradstreet, które „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.

Firma podkreśla, że w 2025 r. spośród 27 monitorowanych przez nią sektorów handlu detalicznego wzrost liczby podmiotów zanotowano w przypadku aż 20. – To dosłowne odwrócenie sytuacji z 2024 r. Było to możliwe za sprawą dynamicznego rozwoju internetu który z każdym dniem na naszych oczach zmienia handel detaliczny – mówi Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet.