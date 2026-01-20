Rzeczpospolita
Przybyło sklepów w Polsce. Po raz pierwszy od 18 lat

Na koniec 2025 r. działało w Polsce ponad 370 tys. sklepów, a ich liczba wzrosła w ujęciu rocznym po raz pierwszy od 2008 r. To jednak głównie efekt rozwoju handlu internetowego.

Publikacja: 20.01.2026 04:03

Przybyło sklepów w Polsce. Po raz pierwszy od 18 lat

Foto: Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego liczba sklepów w Polsce wzrosła po raz pierwszy od 2008 roku?
  • Jak rozwój handlu internetowego wpłynął na różnorodność sektora detalicznego?
  • Jakie zmiany w rejestracji działalności handlowej obserwowano w 2025 roku?
  • Jakie sektory odnotowały największy wzrost liczby sklepów?
  • Jak duże sieci handlowe, takie jak Biedronka i Lidl, rozwijają swoją obecność na rynku?
W porównaniu do 2024 r. liczba sprzedawców detalicznych wzrosła o 0,85 proc. po raz pierwszy od 2008 roku. Wedle szacunków na rynku działa obecnie nieco ponad 370,2 tys. takich firm – wynika z danych wywiadowni Dun & Bradstreet, które „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.

Firma podkreśla, że w 2025 r. spośród 27 monitorowanych przez nią sektorów handlu detalicznego wzrost liczby podmiotów zanotowano w przypadku aż 20. – To dosłowne odwrócenie sytuacji z 2024 r. Było to możliwe za sprawą dynamicznego rozwoju internetu który z każdym dniem na naszych oczach zmienia handel detaliczny – mówi Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet.

