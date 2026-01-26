Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie mają dobre relacje z szefem dla poczucia bezpieczeństwa pracowników?

Już prawie dwie trzecie (65 proc.) polskich pracowników deklaruje w badaniu ManpowerGroup, że ufa swoim przełożonym. W ciągu dwóch lat odsetek tych deklaracji zwiększył się o 7 pkt. proc. (z 58 proc. w 2024 r.). Przełożyło się to na wzrost wskaźnika satysfakcji w pracy. Obecnie sięga on 62 proc., wobec 60 proc. przed dwoma laty, choć widać spore różnice w zależności od branży, wieku i stanowiska. Badanie potwierdza, że najwięcej satysfakcji praca przynosi dyrektorom i członkom zarządów (66 proc.), a dorównują im w tym kluczowi pracownicy pierwszej linii. Z kolei najmniej zadowoleni są pracownicy fizyczni (58 proc.).

Indeks satysfakcji z pracy jest jednym z trzech wskaźników, którymi agencja zatrudnienia ManpowerGroup mierzy nastroje pracownicze na świecie, w tym w Polsce. (Dwa pozostałe to wellbeing i poczucie pewności w pracy). Na każdy wskaźnik składają się cztery czynniki, które decydują o jego poziomie.

Znaczenie relacji z szefem

Tegoroczny raport z badania ManpowerGroup dowodzi, że trzy spośród czterech czynników indeksu satysfakcji w pracy poprawiły się w porównaniu z 2024 r. Na czele z zaufaniem do menedżerów, które ma bardzo duży wpływ na nastroje pracowników, w tym na ich zadowolenie i zaangażowanie w pracę. Zdaniem Anny Tietianiec, ekspertki rynku pracy w Manpower, tak wyraźny wzrost zaufania do przełożonych wskazuje na rosnące znaczenie jakości przywództwa w czasach większej niepewności rynkowej.

Potwierdzają to także coroczne globalne badania amerykańskiej firmy Gallup, według której szefowie odpowiadają aż za 70 proc. zaangażowania swoich podwładnych. Z badań Gallupa wynika, że to w dużej mierze od przełożonych zależy atmosfera w zespole, w tym poziom codziennego stresu pracowników.

Potwierdził to także ubiegłoroczny sondaż portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl; pokazał jak duże znaczenie mają dobre relacje z szefem – dające poczucie przewidywalności i zrozumienia. Aż 83 proc. osób zadowolonych z pracy deklaruje, że wie, czego oczekuje od nich przełożony, a 73 proc. czuje że ich wysiłek jest zauważany.

– Relacja z przełożonym w dużej mierze kształtuje to, jak postrzegamy swoją pracę – czy daje nam poczucie sensu, czy raczej obowiązku – podkreśla Agata Roszkiewicz, ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl w komentarzu do badania. Według niej, z danych jasno wynika, że satysfakcja zawodowa rośnie tam, gdzie menedżerowie potrafią jasno określać cele, reagować na sukcesy i wspierać rozwój.

Zadowoleni i bardziej lojalni

Na mierzony w Barometrze Talentów ogólny wskaźnik satysfakcji wpływa też jej ocena w ankietach pracowników. W tym roku odsetek osób zadowolonych z pracy (co wiąże się z małym prawdopodobieństwem odejścia z firmy w najbliższych sześciu miesiącach) zwiększył się do 57 proc. z 55 proc. w 2024 r.

Jednocześnie wzrosło, i to sporo, poczucie pewności w poszukiwaniu nowej pracy – do 64 proc. z 60 proc. przed rokiem i 61 proc. przed dwoma laty. Zdaniem ekspertów ManpowerGroup, pracownicy są bardziej świadomi swych możliwości na rynku pracy.

Tę świadomość widać przede wszystkim u pracowników z branży IT, którzy mają też największy wskaźnik satysfakcji z pracy (68 proc.) i najwięcej zaufania do swoich menedżerów (78 proc.). Aż 81 proc. przedstawicieli branży IT jest też przekonanych, że bez większych problemów znajdą nową pracę.

– Specjaliści IT doskonale wiedzą, że są poszukiwani – twierdzi Dominik Malec, szef IT Resourcing w Experis, która należy do ManpowerGroup. Jego zdaniem, na tle innych sektorów rynek IT wciąż oferuje korzystniejsze perspektywy, a osoby posiadające kompetencje wykraczające poza poziom juniorski pozostają w uprzywilejowanej pozycji na rynku pracy. Jednocześnie badani specjaliści IT nie najlepiej oceniają swoją stabilność zatrudnienia w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy – poczucie tej stabilności deklaruje 62 proc. badanych, czyli sporo mniej niż wśród pracowników branży medycznej (75 proc.) czy finansowej. Ocena stabilności pracy jest jedyną z czterech składowych wskaźnika satysfakcji z pracy, w której w ostatnich dwóch latach nastąpił spadek (z 66 proc. do 64 proc.). Mniejsze poczucie stabilności zatrudnienia mogło się też przyczynić do wzrostu satysfakcji z pracy, gdyż często bardziej doceniamy to, co możemy stracić.