Kto i kiedy będzie musiał zapłacić minimalny podatek dochodowy

Podatek minimalny został wprowadzony do ustawy o CIT 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu. Przepisy od początku były niejasne i budziły liczne wątpliwości, dlatego ustawodawca zdecydował się je znowelizować i dodatkowo zawiesić ich stosowanie na dwa lata. Okres zawieszenia się skończył i pierwsze rozliczenie podatku minimalnego (za 2024 r.) nastąpi w 2025 r. Podatek ten jest równoległą formą opodatkowania, która została wprowadzona obok „zwykłego” CIT. To, że podatnik jest objęty obowiązkiem zapłaty jednego podatku, nie oznacza więc, że nie będzie musiał rozliczyć drugiego. Kwota podatku minimalnego do zapłaty będzie jednak mogła zostać pomniejszona o należny „zwykły” CIT i to w zeznaniach za kolejne trzy lata podatkowe.