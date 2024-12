Gdy jednak angażujemy pełnomocnika bez togi, musimy go dokładnie dobierać. Nie możemy liczyć, że sędzia nas w tym wyręczy.

Kwalifikowanych formalnie prawników jest dużo, jednak pełnomocnicy spoza korporacji wciąż się reklamują i działają nie tylko na przedsądowym etapie, gdzie też można popełnić nieodwracalne błędy, i angażowani są też do spraw przed sądami, kuszeni pewnie mniejszym honorarium czy działający w ramach jakiejś wzajemnej przysługi.

Pełnomocnikiem uczestnika sprawy cywilnej może być nie tylko adwokat lub radca, ale też małżonek, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, dzieci i wnuki. O ile mają oni kwalifikacje prawnicze, jest OK, a jak nie mają, to i tak trzeba szukać profesjonalnego prawnika, zwłaszcza w poważniejszych sprawach czy tam, gdzie obowiązuje tzw. przymus adwokacko-radcowski, w tym przed SN.

Pełnomocnikiem procesowym może być także osoba będąca ze stroną sprawy sądowej w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot danej sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, np. ów stały zleceniobiorca zarządza sprawami większej nieruchomości czy firmy. Raczej niewielkiej, bo większe mają kwalifikowanych prawników. I tu najczęściej pojawiają się osoby, czy to z ogłoszenia, czy polecenia, które nie mają formalnych kompetencji do prowadzenia sprawy, i wychodzi to na wierzch dopiero w trakcie sprawy sądowej.

Całkiem niedawno Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę o zapłatę na szczęście dla powoda niezbyt wysoką, w której sąd apelacyjny stwierdził nieważność postępowania, bo jako pełnomocnik powoda zgłosiła się kobieta, która nie była adwokatem lub radcą ani nie należała do bliskich członków rodziny. Zaprezentowała łączącą ją z powodem umowę zlecenia, ale ta była nieodpowiednia; nie była stała i uprzednio zawarta, i nie obejmowała spraw, z których wynikł ten proces.

Nie każdy mający takiego pełnomocnika trafi na sędziego, który już na początku postępowania odmówi dopuszczenia wadliwego pełnomocnika do udziału w sprawie, aby nie narazić osoby, która go zaangażowała, na nieważność postępowania.

Staranne zweryfikowanie pełnomocnika pozwoli więc ograniczyć ryzyko rozczarowania, że jego zaangażowanie nie okazało się tańsze.