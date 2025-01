Wątpliwa skuteczność decyzji

Sąd Najwyższy 27 listopada 2024 r. odmówił odpowiedzi na zagadnienia prawne przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, sprowadzające się do braku opinii prezydenta RP przy powołaniu Dariusza Korneluka na funkcję prokuratora krajowego oraz do skuteczności decyzji kadrowej w stosunku do Jacka Bilewicza, któremu powierzono obowiązki prokuratora krajowego [IKZP 6/24 i IKZP 7/24].

Pominięta istota problemu