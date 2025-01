Koniec roku skłania do spojrzenia wstecz i oceny minionego czasu. Niestety, minione 12 miesięcy należy zaliczyć do zdecydowanie złych dla wymiaru sprawiedliwości i rządów prawa. Był to bowiem rok niebywałego łamania prawa i dobrych obyczajów przez ekipę obecnie kierującą administracją i wymiarem sprawiedliwości.

Reklama

Lista przypadków naruszania praw jest tak długa i wielowątkowa, że pozwolę sobie na wymienienie tylko niektórych. Zacząć chyba należy od przejęcia władzy w prokuraturze i uznania za niebyłego dotychczasowego prokuratura krajowego. Posłużenie się dziwaczną i pozbawioną nie tylko podstaw prawnych, ale i zdrowego rozsądku koncepcją, że nie powrócił on ze stanu spoczynku i w ogóle go nie było, wzbudziło chyba powszechne zdumienie.

W oparach absurdu

W ten sposób w oparciu o jakieś marne opinie wykombinowano, że można nie odwoływać tego prokuratora, tylko stwierdzić, że go nie było, i powołać sobie nowego. Wprawdzie później Sąd Najwyższy w uchwale obalił tę koncepcję jako niedorzeczną, ale sprawy poszły już za daleko i wymyślono koncepcję, że to nie sąd orzekał, tylko nie wiadomo kto.

Oczywiście, gdyby rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego było inne, to narracja też byłaby inna. No cóż, rozumiem, że autorzy tego pomysłu, próbując ratować twarz, coraz bardziej popadali w absurd.

Reklama

W sądownictwie również doszło do rewolucyjnych zmian kadrowych. Odwołując prezesów sądów, nie zważano na obowiązujące przepisy usp. Sposoby działania były różne w zależności od okoliczności i determinacji przyjaciół królika, np. wprowadzano na posiedzenia kolegium osoby nieuprawnione do kierowania nimi (tzw. komisarze ministerialni), w razie niekorzystnych uchwał kolegium zarzucano im nieistniejące w ustawie wymaganie uzasadnienia decyzji. Przy czym w niektórych przypadkach po prostu przyjmowano, że uchwał nie ma, bo nie ma uzasadnienia i treść nie pasuje to założeń ministerialnych.

Wprawdzie przepis nie wymaga i nigdy nie uzasadniano uchwał kolegiów, nie przeszkadzało to ministerstwu stwierdzać braku uchwały i odwoływać niewygodnego prezesa lub wiceprezesa. Zarazem pojawiały się na stronie internetowej ociekające hejtem i naruszające dobre obyczaje pomówienia pod adresem odwoływanych prezesów i wiceprezesów. Stawiano im wyimaginowane zarzuty i wysuwano śmieszne oskarżenia, jak np. brak opinii zgromadzenia, której przecież przepisy usp od lat nie przewidują. Zadziwiające, że organ państwowy dopuszczał się nie tylko tak prymitywnych oszczerstw, ale też wykazywał się brakiem znajomości obowiązujących przepisów.

Stygmatyzacja orzeczeń

Dalszym przejawem przywracania praworządności było ignorowanie zabezpieczeń wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny. Uznano, że nie obowiązują, i po prostu się do nich nie zastosowano. Później zaś zignorowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego i nadal stosuje się niekonstytucyjne przepisy. Wyroków tego Trybunału postanowiono zresztą w ogóle nie publikować i udawać, że ich nie ma. Dotknęło to m.in. także biednych emerytów, którym w ten sposób zamknięto prostą drogę do uzyskania godniejszych emerytur z ZUS.

Pojawiła się również uchwała Rady Ministrów mająca na celu stygmatyzację orzeczeń sądowych, które według rządzących nie są wydawane przez właściwie obsadzony sąd. Jest to kolejne dziwadło i postępowanie poza zakresem posiadanych kompetencji. Warto przy tym przypomnieć, że żaden organ państwa nie ma też kompetencji do oceny, czy orzeczenie TK zostało wydane z zachowaniem wymogów formalnych (właściwy skład, prawidłowa procedura), a tym samym czy można mu przypisać walory wskazane w art. 190 ust. 1 Konstytucji RP (por. wyrok TK z 11 sierpnia 2016 r., K 39/16).

Lekceważenie odmiennych opinii

Warto też odnotować, że sprzeczność tego typu działań z prawem odnotowała nawet komisja z Wenecji, która dwukrotnie wskazała myślicielom z ministerstwa, że ich rewolucyjne pomysły są sprzeczne z prawem. Chodzi o słynne opinie dotyczące usuwania sędziów i ich weryfikacji w drodze ustawowej. Wskazano tam również wyraźnie, że orzeczenia europejskich trybunałów wcale nie zmieniają stanu prawnego obowiązującego w naszym kraju. Podkreślono, że nie stanowią one w ogóle źródła prawa.

Powtarzanie zatem przez rządzących jak mantrę ich sformułowań lub rzekomych tez jest tylko zaklinaniem rzeczywistości i nie może stanowić podstawy działania państwa prawa. Niby oczywiste, ale zupełnie nie na rękę burzycielom praworządności, którzy zapominają o obowiązującym porządku prawa i ustalonych konstytucyjnie jego źródłach. Dlatego też opinie komisji z Wenecji zupełnie się obecnie lekceważy, podkreślając ich niewiążący charakter. Powstaje zatem pytanie, po co się o nie władza zwracała, skoro teraz ich nie szanuje. Ano, chciano uzyskać legitymizacje swoich działań i planów. A ponieważ się nie udało, to teraz udaje się, że nie ma to znaczenia i sprawy nie było.

Końcówka roku przyniosła niezwykle zmasowany atak na Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Znowu w przypadku niekorzystnych dla rządzącej ekipy wyroków i uchwał padają w mediach twierdzenia, że nie jest to sąd i to nie sędziowie tam orzekają. To oczywiście wygodna wymówka dla własnych błędów i wypaczeń. Ponownie pojawia się nieco już wytarta retoryka, że przecież trybunały europejskie orzekły itd.

Tyle że znowu pomija się, że orzeczenia tych trybunałów nie tworzą prawa i nie stanowią wcale obowiązującej regulacji w naszym porządku prawnym. Nadal obowiązują dotychczasowe ustawy i one stanowią źródło prawa. Reszta to opinie. Trzeba też przypomnieć, że powoływane orzeczenia ww. trybunałów faktycznie zostały wydane ultra vires, więc można je potraktować jedynie jako przyczynki do dyskusji na przyszłość, a nie jako prawdy objawione, które zastępują porządek prawny.

Reasumując, trzeba stwierdzić, że miniony rok był okresem niebywałego łamania prawa, jego obchodzenia i tworzenia pozorów, że coś się zmienia i reformuje. Niestety, nie wróży to dobrze na przyszłość. Psuje się wizerunek państwa, psuje się także wizerunek wymiaru sprawiedliwości, który coraz bardziej jawi się nie jako odrębna władza, ale jako kolejna płaszczyzna bieżącej walki politycznej, opanowanej przez partyjnych działaczy.

Autor jest sędzią Sądu Okręgowego w Kielcach, członkiem Zrzeszenia Sędziowie RP