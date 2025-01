W ostatnim czasie w „Rzeczpospolitej” ukazało się wiele informacji i wypowiedzi o nadchodzących wyborach prezydenckich w Polsce. Niektóre podkreślają dramatyzm sytuacji, jaka zapanowała w Polsce.

W nurt ten wpisuje się wypowiedź SSN Piotra Prusinowskiego pod znamiennym tytułem „w Polsce może być niebawem dwóch prezydentów”, ale i wypowiedź rzecznika praw obywatelskich prof. Marcina Wiącka z 10 stycznia 2025 r. (Wiącek: Dzwonię różnymi dzwonkami, reszta nie zależy ode mnie, „DGP” 10 stycznia 2025) czy wypowiedź przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej sędziego Sylwestra Marciniaka (Marciniak: Moje obawy o przebieg wyborów prezydenckich wzrosły, „DGP” 23 grudnia 2024).

Jak nakazują zasady deontologii zawodowej

Wielokrotnie jako profesorowie i sędziowie SN wypowiadaliśmy się o wymiarze sprawiedliwości i sytuacji w SN. Podjęliśmy również szereg inicjatyw, by zakończyć niszczący instytucje demokratycznego państwa konflikt (zob. np. wspólny apel sędziów SN z 2002 r. („Monitor Konstytucyjny” z 18 marca 2022 r. https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/21396, którego byliśmy sygnatariuszami).

Wypowiadaliśmy się jednak – jak nakazują zasady deontologii zawodowej – głównie poprzez orzeczenia i zdania odrębne do orzeczeń. Kulminację stanowią zgłoszone przez nas zdania odrębne do uchwały całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z 3 września 2024 r. stwierdzającej ważność wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r., I NSW 44/24.

W zdaniach tych, które w zasadniczym zarysie są zbieżne, wskazaliśmy m.in., że orzekanie w sprawie ważności wyborów przez Izbę Kontroli i Spraw Publicznych było przedwczesne, a zawieszenie postępowania z urzędu, na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. per analogiam oraz w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 336, w zw. z art. 244 § 1 zd. 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – do czasu usunięcia przez ustawodawcę stwierdzonych w utrwalonym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wad proceduralnych – konieczne. Było dla nas jasne, że SN, orzekając zarówno o protestach, jak i o ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego, stosuje prawo UE, a czyniąc to w sposób sprzeczny z tym prawem, narusza zasadę lojalnej współpracy wyrażoną w art. 4 ust. 3 akapit pierwszy traktatu o Unii Europejskiej (DzU z 2004 r., nr 90, poz. 864/30 ze zm., dalej: TUE).

Jasny porządek źródeł prawa

Naszym zdaniem najistotniejsze jest jednak to, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (dalej: „konstytucja”), będąca najwyższym prawem Rzeczypospolitej (art. 8), zaprowadza jasny porządek źródeł prawa. Porządek ten jest jeden i nie jest sprzeczny z systemem prawa europejskiego i prawa międzynarodowego.

Artykuł 9 konstytucji stanowi, że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

W myśl art. 91 ust. 2 konstytucji umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w razie kolizji z ustawami.

Konstytucja, wprowadzając opisany mechanizm kolizyjno-prawny, ustanawia obowiązek wszystkich władz RP, w tym sądów, z SN na czele, do przestrzegania prawa UE oraz prawa tworzonego na forum Rady Europy.

Ponadto, co ważne, zgodnie z art. 27 konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej 23 maja 1969 r. (DzU z 1990 r., nr 74, poz. 439 ze zm.), strona konwencji nie może powoływać się na postanowienia swojego prawa wewnętrznego dla usprawiedliwienia niewykonywania przez nią traktatu.

O protestach wyborczych i ważności wyborów orzeka zgodnie z Konstytucją RP SN. Jest to zgodne z polską tradycją ustrojową. To, czy tryb orzekania wyróżnia fazę rozpoznania indywidualnych protestów oraz fazę orzekania o ważności wyborów, w której SN uwzględnia opinie SN o protestach, nie zmienia nic w zasadniczej kwestii – tej mianowicie, że w każdej z tych faz musi orzekać niezależny Sąd Najwyższy.

O skargach wyborczych, protestach i ważności wyborów nie może więc orzekać parlament ani trybunał.

Wzajemne zaufanie

Zwracaliśmy także uwagę na to, że w uchwale siedmiu sędziów SN z 8 stycznia 2020 r., I NOZP 3/19, mającej moc zasady prawnej, SN stwierdził, że obowiązkiem SN jest badanie niezależności Krajowej Rady Sądownictwa, a po stwierdzeniu braku niezależności uchylanie podejmowanych przez nią uchwał jako niezgodnych z prawem. Podstawą tego rozstrzygnięcia było uznanie, że państwa członkowskie oraz UE bazują na wzajemnym zaufaniu. Dlatego zgodnie z zasadą lojalnej współpracy wyrażoną w art. 4 ust. 3 akapit pierwszy TUE państwa członkowskie zapewniają na swym terytorium stosowanie i poszanowanie prawa Unii oraz podejmują w tym celu środki służące zapewnieniu wykonania zobowiązań wynikających z traktatów lub aktów instytucji Unii. Celom Unii służyć ma system sądowniczy, na który składa się TSUE oraz sądy państw członkowskich.

Zapewnienie jednolitego stosowania prawa Unii na całym jej obszarze wymaga ścisłej współpracy TSUE oraz sądów państw członkowskich. Jej ramy wyznacza procedura odesłania prejudycjalnego przewidziana w art. 267 TFUE, która, ustanawiając dialog między sądami, zwłaszcza między Trybunałem a sądami ostatniej instancji państw członkowskich, ma zapewnić jednolitą wykładnię prawa Unii, umożliwiając tym zapewnienie jego spójności, skuteczności i autonomii.

Każdy więc sąd krajowy, a zwłaszcza sąd ostatniej instancji w państwie członkowskim Unii, działający w swojej właściwości, ma obowiązek stosować prawo Unii i zapewnić ochronę uprawnień wynikających z tego prawa dla jednostek.

Szczególny obowiązek wobec sądów ostatniej instancji

W wyroku TSUE (Wielka Izba) z 6 marca 2018 r., C-284/16 pokreślono, że obowiązek ten, zgodnie z art. 19 TUE, wymaga zapewnienia pełnego i jednolitego stosowania prawa Unii we wszystkich państwach członkowskich, a także ochrony sądowej praw, jakie podmioty prawa wywodzą z prawa Unii (zob. podobnie porozumienie ustanawiające jednolity system rozstrzygania sporów patentowych) z 8 marca 2011 r., EU:C:2011:123, pkt 68, opinia 2/13 (przystąpienie Unii do EKPC) z 18 grudnia 2014 r., pkt 175; a także wyrok z 27 lutego 2018 r., Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, pkt 33). Gwarancją prawidłowego wykonania tego obowiązku jest procedura odesłania prejudycjalnego przewidziana w art. 267 TFUE, która ma zapewnić jednolitą wykładnię prawa Unii, umożliwiając tym zapewnienie jego spójności, pełnej skuteczności i autonomii oraz wreszcie szczególny charakter prawa ustanowionego w traktatach [opinia 2/13 (przystąpienie Unii do europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka, dalej: konwencja)] z 18 grudnia 2014 r., pkt 176 i przytoczone orzecznictwo.

Na sądach ostatniej instancji państw członkowskich spoczywa przy tym szczególny obowiązek zagwarantowania jednolitości wykładni i stosowania prawa Unii. Wymaga on także, gdy nie można zagwarantować zgodnej z prawem Unii wykładni i stosowania prawa Unii inaczej, zawieszenia postępowania do czasu usunięcia stanu naruszenia prawa (zob. m.in. postanowienia SN z: 5 marca 2024 r., I NKRS 76/21;19 marca 2024 r. I NKRS 7/23, I NKRS 34/23, I NKRS 45/23, I NKRS 70/23; 20 marca 2024 r., I NKRS 8/23, I NKRS 44/23, I NKRS 59/23, I NKRS 69/23, I NKRS 82/23, I NKRS 93/23; 26 marca 2024 r., II NSKP 55/23, II NSKP 70/23; 9 kwietnia 2024 r., II NSNc 242/23, II NSNc 258/23; II NSNc 345/23; 23 kwietnia 2024 r. II NSNc 167/23; II NSNc 280/23; II NSNc 291/23, II NSNc 308/23; 8 maja 2024 r., II NSNc 18/24; 22 maja 2024, III CB 28/24; 8 lipca 2024 r.: I NSW 21/24, NSW 36/24; 9 lipca 2024, I NSW 23/24; 18 lipca 2024 r, II NSK 2/24, II NSK 39/24; II NSNc 397/23, II NSNc 414/23, II NSNc 430/23, II NSNc 446/23; II NSNc 456/23, II NSNc 469/23, II NSNc 478/23; II NSNc 491/23, II NSNc 503/23; 27 sierpnia 2024 r., I NSW 50 /24, 3 września 2024, I NSW 51/24).

Wykładnia bez zmian

W wyroku (Wielka Izba) TSUE z 21 grudnia 2023 r., C-718/21 przesądzono, że KRS ukształtowana w trybie określonym przepisami ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r., poz. 3) nie jest organem niezależnym od władzy wykonawczej i ustawodawczej, a orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych są obarczone wadą procesową. W związku z tym TSUE uznał, że nie ma kompetencji traktatowej do udzielania merytorycznych odpowiedzi na pytania prejudycjalne o wykładnię prawa Unii, przedkładane przez tak ukształtowany SN. Trybunał podkreślił, że dotyczy to m.in. spraw protestów wyborczych i protestów związanych z przeprowadzeniem referendów oraz innych spraw z prawa publicznego przypisanych ustawą krajową do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN (pkt 52,66).

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 23 listopada 2023 r. w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce (skarga nr 50849/21) stwierdził natomiast tzw. systemowe naruszenie art. 6 ust. 1 konwencji i wyznaczył termin jego usunięcia. W uzasadnieniu wyjaśnił, że przyczyną stwierdzonej wady procesowej jest przede wszystkim wydanie orzeczenia przez SN ukształtowany z udziałem KRS działającej na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw (DzU 2018 r., poz. 3).

Apel do władz

Bez względu na ocenę wymienionych orzeczeń TSUE i ETPC oczywiste jest, że ukształtowana nimi wykładnia prawa nie ulegnie zmianie, jeśli ustawodawca polski nie podejmie żadnych działań. Terminy na rozpoznanie skarg wyborczych, protestów wyborczych oraz orzeczenia o ważności wyborów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie zmieniają tego stanu rzeczy i nie uzasadniają orzekania z naruszeniem prawa Unii i międzynarodowego.

Zwracaliśmy nadto uwagę na istotną różnicę w orzekaniu przez SN w składzie ustalonym w sposób niepozostawiający żadnej wątpliwości, czy nastąpiło to w sposób obiektywny, wolny od jakiegokolwiek wpływu czynników wewnętrznych lub zewnętrznych, i skład wyznaczany inaczej. Obiektywne reguły ustalania składów orzekających są fundamentem zaufania do sądownictwa. Jeżeli o składzie orzekającym przesądza więc wprost ustawa, to ma to znaczenie w kontekście formułowanego postulatu losowania składów i orzekania o ważności wyborów przez cały skład SN.

Może to mieć znaczenie w różnych sytuacjach, które zaistniały w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (np. wyznaczania albo pomijania niektórych sędziów SN, a nawet pomijania w przydziale spraw czy też sposobie procedowania w sprawach I NSW 14/18, I NSW 2/22, I NO 63/24, II NSKP 43/23).

Zwróciliśmy się więc z apelem do Sejmu, Senatu i prezydenta, żeby w interesie Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli podjąć pilnie działania celem zapewnienia SN możliwości orzekania w przedmiocie skarg wyborczych, protestów wyborczych i ważności wyborów w zgodzie z wymogami prawa.

Potrzebne ustawowe rozstrzygnięcie

Uważamy, że w zaistniałej sytuacji uchwalenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w rozpoznawaniu przez SN spraw związanych z wyborami prezydenta RP oraz wyborami uzupełniającymi do Senatu zarządzonymi w 2025 r. jest konieczne i uzasadnione. Jest to wprawdzie ustawa incydentalna, do której zgłaszane są zastrzeżenia i poprawki, ale ma szanse zminimalizować zagrożenie dla stabilności i ciągłości władzy państwowej.

Najważniejszym jej elementem jest rozstrzygnięcie, że składy orzekające w sprawach wyborczych będą losowane. Eliminuje ryzyko kwestionowania składów tylko z tego powodu, że zostały wyznaczone nieobiektywnie.

Owszem, rozwiązanie to nie gwarantuje w pełni usunięcia wszelkich wad procesowych stwierdzonych przez sądy międzynarodowe, ale nie narzuca tzw. składów mieszanych, nie rozstrzyga o kierunku systemowej reformy wymiaru sprawiedliwości i może być brana pod uwagę jako podstawa pragmatycznego kompromisu.

Wbrew przekonaniu o kluczowym znaczeniu orzeczenia o stwierdzeniu ważności wyborów, na etapie poprzedzającym to orzeczenie zapadają najważniejsze decyzje procesowe: o rejestracji albo odmowie rejestracji czy o kierunku wykładni prawa i ocenie konkretnych kategorii zarzutów podnoszonych w protestach wyborczych.

Orzeczenie o ważności wyborów prezydenta RP warunkuje ważność wyboru prezydenta RP – zgodnie z przepisami prawa i utrwaloną ich wykładnią, ale w dużym stopniu jest uwarunkowane orzeczeniami protestowymi i rejestracyjnymi. Dlatego o ważności wyborów orzekają z reguły w państwach demokratycznych Sądy Najwyższe albo Trybunały Konstytucyjne w pełnym składzie.

Jesteśmy przekonani, że z ustrojowego punktu widzenia orzeczenie o ważności wyborów powinien podejmować docelowo SN w pełnym składzie. To gwarantuje najwyższy poziom legitymizacji najwyższych władz RP oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa prawnego.

Trudno przewidzieć komplikacje, do których może prowadzić obecny stan prawny. Gdy racje partykularne biorą górę nad oczywistym interesem państwa i prawa, może dojść do katastrofy, której wszystkich aspektów nie da się tu opisać. Jest jeszcze czas na uświadomienie sobie przez głównych uczestników sporu politycznego, że wyjście z niego bez ustępstw po każdej ze stron nie jest możliwe.

Leszek Bosek jest profesorem nauk społecznych w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, sędzią Sądu Najwyższego

Grzegorz Żmij jest profesorem na wydziale prawa Uniwersytetu Śląskiego, sędzią Sądu Najwyższego